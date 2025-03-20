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Xinjiang'da Bahar Neşesi

Xinjiang'da Bahar Neşesi
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Çin'in Xinjiang bölgesindeki bahar coşkusu; çocukların gülümsemeleri, düğünlerdeki ritmik davullar ve parklardaki arkadaş buluşmaları ile dolup taşıyor. Baharın taptaze esintisi, insanları bir araya getirerek hayatı renklendiriyor.

Xinjiang'dan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesinde baharın tatlı esintisi, çocukların kahkahalarına karışıyor, gelinliklerin etek uçlarını hafifçe gökyüzüne kaldırıyor. Rüzgarın yumuşak fısıltıları, hayatı en saf haliyle gözler önüne sererken, bu sessiz ama iyileştirici güç, kalplerin huzurla dolmasını sağlıyor.

Xinjiang'da çocukların gözlerinde dans eden baloncukların ışıltısı, baharın neşesini yansıtıyor. Parklarda toplanan arkadaşlar, neşeli şarkılar söyleyerek anları renklendiriyor. Sokaklarda, yabancılar arasındaki sıcak gülümsemeler, insanlığın ortak dilini hatırlatıyor. Bir düğündeki ritmik davul sesleri coşkuyu artırırken, aşıklar arasındaki derin bağ, sevginin evrensel dilini anlatıyor.

Esinti yalnızca rüzgarı değil, gülümsemeleri de kalplere taşıyor. Hayatın her köşesine neşe dokuyor ve her anı bir renk cümbüşüne dönüştürüyor. Bahar doğanın insanlara sunduğu bir armağan gibi, hem gözle görülüyor hem de kalple hissediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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