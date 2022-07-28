Xinjiang'da 8 Milyon Yıllık Hipparion Fosilleri Bulundu

URUMQİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Hipparion faunasının fosilleri bulundu. Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü'nden (IVPP) arkeologlar, 8 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen fosilleri yakın zaman önce Wenquan ilçesinde yer alan bir meradaki yamaçta keşfetti. Fosil yataklarının konsantre ve yoğun, bazı fosillerin de birbiriyle ilişkili olduğu belirlendi. IVPP'den Wang Shiqi'ye göre, yapılan ön analiz ve tanımlama çalışmasının ardından, fosil grubunun, Hipparion'un yanı sıra Hipparion faunasının antilop, Palaeotragus ve Tetralophodont gibi aynı zamanda var olan yaygın üyelerinden oluştuğu anlaşıldı. Hipparion faunası, 8 milyon ila 5 milyon yıl önce Avrasya'nın orta enlem bölgesinde geniş bir alana yayılmıştı ve bu faunanın fosilleri Çin'in kuzeyindeki birçok eyaletin yanı sıra, Yunanistan ve Türkiye'de bulundu. Xinjiang'da, Hipparion faunası sadece Wenquan ilçesinde ortaya çıktı ve bu bulgu Wenquan ilçesini Hipparion faunasının Avrasya'nın doğu ve batı uçlarındaki dağılımını birbirine bağlayan kilit bir yer haline getirdi. Bu bulgu, bu döneme dair paleoekolojik evrim çalışması için büyük önem taşıyor. Wang, bu fosil keşif alanının yüksek bilimsel araştırma değerine sahip olduğunu ve alanın gelecekte planlı bir şekilde kazılacağını söyledi. Xinjiang'daki Bortala Moğol Özerk İli'nin batısında yer alan Wenquan ilçesinde 1960'larda da memeli fosillerinin keşfedildiği bildirilmişti.