Xinjiang'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

URUMQİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu iline bağlı Shaya ilçesinde Pazartesi günü Beijing saatiyle 07: 49'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) verdiği bilgiye göre depremin merkez üssü 40,01 derece kuzey enlemi ve 82,29 derece doğu boylamı, derinliğiyse 50 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü, Alaer kentinin 105 kilometre ve Shaya ilçe merkezinin 141 kilometre uzağında, yerleşimin olmadığı bir bölge olarak belirlendi. Depremin çevre bölgelerde de hissedildiği belirten yerel yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının bildirilmediğini söyledi.

Şu ana kadar ilin yangın ve arama kurtarma departmanından 15 araç ve 70 arama kurtarma görevlisi hızla afet bölgesine gitti. İlçede yangın ve arama kurtarma departmanından 10 kişilik bir ekip, iki araçla depremin merkez üssünde incelemelerde bulunuyor.

Yerel elektrik şebekesi, petrol ve doğalgaz üretimi ve kilit önemdeki petrokimya işletmeleri depremden etkilenmedi.