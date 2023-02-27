Xinjiang'da 100 Bin Ton Lityum Tuzunun Çıkarılmasına Yönelik Proje Başlatıldı

URUMQİ, 27 Şubat (Xinhua) -- Xinjiang Demir Dışı Metaller Sanayi (Grubu) Limited Şirketi, Çin'in güneyindeki Xinjiang'ın Hotan ilinde 100 bin ton lityum tuzu çıkarılmasına ilişkin projenin Pazar günü başladığını açıkladı.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kamu malları denetim ve idare komisyonuna göre, projenin ilk aşamasında üretimin, 30 bin tonu lityum karbonat, 30 bin tonu lityum hidroksit ve 15 bin tonu lityum klorür olmak üzere yılda 75 bin tona ulaşması bekleniyor. Proje bu yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Lityum tuzu projesi, Hotan'daki Xinjiang Demir Dışı Metaller Sanayi (Grubu) Limited Şirketi'nin, 3 milyon ton nadir metal üretimi projesinin bir parçası. Proje, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi (2021-2025) kapsamında özerk bölge için önemli bir proje olma özelliği taşıyor. Projenin, tamamlandıktan sonra her yıl 600 bin ton yüksek kaliteli lityum konsantresi üretmesi bekleniyor.

Xinjiang Demir Dışı Metaller Sanayi (Grubu) Limited Şirketi Başkanı Zhang Guohua, lityum tuzu projesinin inşasının, Xinjiang'ın ulusal lityum tuzu endüstrisindeki rolünü pekiştirme açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.