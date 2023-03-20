Xinhua Yorum: Çin-Rusya İlişkileri Yeni Dönemdeki Büyük Ülke İlişkilerine Örnek Oldu

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in daveti üzerine 20- 22 Mart tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Çin- Rusya ilişkilerinin yıllar içindeki sürekli, sağlam ve istikrarlı gelişimi her iki tarafa da fayda sağlarken, çalkantılı dünyaya da istikrar getirdi. İki ülkenin yeni bir dönem için geliştirdikleri kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı olgun, dirençli ve kaya gibi sağlam.

Bu denli olgun ve direngen bir ilişki, en üst düzeyde tasarım veya stratejik rehberlik olmadan gerçekleşemezdi. İki lider arasındaki karşılıklı temaslar, bir pusula olup Çin- Rusya ilişkileri için dayanak oluşturdu.

Çin ve Rusya, iki liderin rehberliğinde, uluslararası ilişkiler için yeni bir model oluşturarak, stratejik güven ve iyi komşuluk bağlarına sahip büyük ülke ilişkilerinin yolunu açtı.

İki lider karşılıklı ziyaretler, önemli çok taraflı ortamlarda ikili toplantılar, video konferanslar, telefon görüşmeleri ve mesajlar yoluyla son yıllarda sık sık etkileşim halinde bulunurken, yönetime ilişkin deneyimlerini derinlemesine ve samimi şekilde birbirleriyle paylaştı. Liderler ayrıca ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, bilim ve teknoloji, halklar arası ve kültürel alışverişler ve yerel seviyedeki etkileşimler gibi çeşitli alanlarda ikili ilişkileri ve tatbiki işbirliğini ilerletme yönünde planlar yaptı.

Halklar arasındaki dostluk, devletler arasındaki iyi ilişkilerin de anahtarı oldu. İki taraf 74 yıl önce diplomatik ilişkileri kurduğundan beri, iki ülke halkı daha iyi bir gelecek yaratmak ve kalkınmanın getirilerini paylaşmak için birlikte çalıştı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki sinerji buna iyi bir örnek oluşturuyor.

Heihe-Blagoveshchensk sınır ötesi otoyol köprüsü, Tongjiang-Nizhneleninskoye sınır ötesi demiryolu köprüsü ve diğer sınır nehir köprüleri birbiri ardına trafiğe açılırken, sınır ötesi lojistik ve ulaşım kanalları daha da genişletildi.

İkili ticaret 2022'de rekor seviyeye ulaştı. Çin, 13 yıl art arda Rusya'nın en büyük ticari ortağı olarak kaldı. ve bu senenin ilk iki ayında da ikili ticaret güçlü büyüme ivmesini sürdürerek, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artışla 33,69 milyar dolara ulaştı.

Bu arada iki ülkede de, giderek artan sağlam halk desteği ile halklar arası alışveriş ve dostluk derinleşti. Turizm yılı, medya yılı ve spor yılı gibi etkinlikler, iki ülke halkını daha da yakınlaştırdı.

Yüzyılda bir nadiren görülen hızlı değişimler karşısında, büyük ülkeler birbirlerinden ne istediklerini anlamaya çalışıyor. Özel bloklar oluşturmak mı ya da açık ve samimi şekilde dostluk geliştirmek mi?

Çin ve Rusya, bu çerçevede sorularına cevap buldu. İki ülke arasındaki ilişki ittifak yapmama, zıtlaşmama ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama üzerine kurulu. Ayrıca herhangi bir üçüncü tarafın müdahalesine veya baskısına müsamaha göstermiyor.

Böylesi bir seçim iki ülkenin şahsi ve ortak çıkarlarına hizmet ederken, çağımızın barış ve kalkınma yönündeki ortak çağrısına da cevap veriyor.

Rusya'nın Çin Büyükelçisi İgor Morgulov Şubat ayında Çin medyasına verdiği bir söyleşide, "İnanıyorum ki kötü niyetli olup, dostluğumuzu bozmaya çalışabilecek hiç kimse başarılı olamayacak" demişti.

Bu dirençli ilişki, kaos ve düzensizlik ortamında dönüşümden geçen dünyaya daha fazla istikrar, kesinlik ve pozitif enerji getirdi.

Bazı ülkeler Soğuk Savaş zihniyetini yeniden canlandırmaya ve "demokrasiye karşı otokrasi" sözde önermesini yaratmaya çalışırken, Çin ve Rusya, diğer ülkelerle birlikte, hegemonyaya ve yeni bir Soğuk Savaş'a sarsılmaz şekilde karşı çıkıp, çok kutuplu bir dünya ile daha demokratik uluslararası ilişkileri kararlılıkla destekledi.

Çin ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, uluslararası meselelerde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürürken, merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistem ile uluslararası hukukun desteklediği uluslararası düzeni sağlam şekilde koruyarak gerçek çok taraflılığı destekledi.

İki ülke, birbirinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı desteği artırdı. Çin ve Rusya, Shanghai İşbirliği Örgütü, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ve BRICS dahil olmak üzere çok taraflı çerçeveler kapsamında koordinasyon ve işbirliğini yürütürken, bölgesel güvenlik çıkarlarının yanı sıra gelişmekte olan ülke ve pazarların ortak çıkarlarını da korudu.

İki liderin stratejik rehberliğinde, yeni bir dönem için Çin ve Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı kesinlikle daha yüksek seviyede ilerleyecek.

Olgun ve dirençli bir Çin-Rusya ilişkisi, Avrasya kıtasında dayanışma, kalkınma ve refahı teşvik edecek, uluslararası ilişkileri düzenleyen normları korumak için güçleri biraraya getirecek, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirecek ve dünyayı doğru yöne yönlendirecek.