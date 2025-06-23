Xinhua ve Kazakistan Arasında Yeni Medya İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Xinhua ve Kazakistan Arasında Yeni Medya İşbirliği Anlaşması İmzalandı
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Astana'da imzalanan anlaşma ile Xinhua'nın yeni medya merkezi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'na yeni medya ve teknoloji desteği sağlayacak. Ayrıca büyük veri merkezlerinin geliştirilmesi için danışmanlık hizmetleri sunulacak.

ASTANA, 23 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kazakistan Cumhurbaşkanı Asistanı Arman Kyrykbayev ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Pazar günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanan anlaşmaya göre Xinhua'nın yeni medya merkezi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Merkezi İletişim Servisi'ne yeni medya ve teknoloji desteği sağlayacak.

Anlaşma kapsamında merkez, Kazakistan'ın büyük veri ve bilgi işlem merkezlerinin geliştirilmesine ve Çin-Kazakistan Etkileşim ve İşbirliği Merkezi'nin inşa edilip işletilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri de sunacak. Tarafların, insan kaynakları alanında etkileşim ve eğitim çalışmaları yürütmesi öngörülüyor.

Kazakistan tarafı, Etkileşim ve İşbirliği Merkezi'nin kültürel inovasyon, yerel para birimlerinin kullanılması, ticaretin kolaylaştırılması, sınır ötesi fikri mülkiyet işlemleri ve uzman değişimi ve gelişimi gibi alanlarda destek sunmasını bekliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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