Xinhua ve Azerbaycan Medyası Arasında İşbirliği Görüşmesi

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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Azerbaycan medyasıyla işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi. İki ülke arasında nisan ayında imzalanan işbirliği anlaşmasının detayları konuşuldu.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Beijing'de Azerbaycan'dan gelen medya temsilcileri heyetiyle bir araya geldi.

Fu, çarşamba günkü görüşmede Xinhua Haber Ajansı ve Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın nisan ayında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in nezaretinde bir işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlattı. Fu, iki ülke arasındaki dostane işbirliği hikayelerini anlatmak için Azerbaycan medyasıyla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Fu, iki ülke medyasının habercilik, teknoloji ve personel değişimi alanlarında işbirliğini güçlendirmesi temennisini dile getirdi.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov ise Azerbaycan tarafının iki ülkenin liderleri arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek için Xinhua ile birlikte çalışmaya ve medya alanında yeni başarılara imza atmaya istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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