Xinhua ve Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Medya İşbirliği Anlaşması

KUNMİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı cuma günü Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı ve Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress ile haber ve bilgi alışverişi, personel ziyaretleri ve eğitim alanlarında işbirliğini derinleştirmek amacıyla anlaşmalar imzaladı.

İmza törenine Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı İcra Direktörü Ahmad Ismayilov ve Armenpress Genel Müdürü Narine Nazaryan katıldı.

Tören, 5-9 Eylül tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde düzenlenen 2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu kapsamında gerçekleştirildi.

Yabancı medya temsilcilerine göre, Xinhua son yıllarda çeşitli ve zengin çok taraflı bir etkileşim mekanizması kurarak, Küresel Güney ülkelerinin ortak kalkınmasını desteklemede olumlu bir rol oynadı.

Ismayilov, Küresel Güney ülkeleri arasındaki etkileşimi, karşılıklı öğrenmeyi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmek amacıyla, dezenformasyonla mücadele ve personel eğitimi konularında Xinhua ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Nazaryan ise, Xinhua ile düzenli iletişim halinde olmaya, haber ve bilgi alışverişi gibi alanlarda karşılıklı destek sağlamaya ve iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin hikayelerini uluslararası toplumla paylaşmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bu yılki forum, Xinhua Haber Ajansı ve Yunnan eyaleti tarafından ortaklaşa düzenleniyor. İlk forum ise geçen kasım ayında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilmişti.