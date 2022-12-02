Xinhua ve Associated Press Başkanları Video Bağlantısıyla Görüştü

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Perşembe günü Beijing'de Associated Press'in (AP) başkanı Daisy Veerasingham ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü.

Bu senenin iki taraf arasındaki işbirliğinin 50. yıl dönümü olduğunu belirten Fu, Xinhua'nın Çin-ABD ilişkileri hakkındaki haberleri kapsamlı, nesnel ve doğru bir şekilde aktarmaya devam etmek ve ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı büyüme yoluna döndürme çabalarına pozitif enerji katmak için AP ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

AP'deki meslektaşına Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nde ortaya konulan hedefler ve görevler hakkında bilgi veren Fu, Çin modernleşmesinin dünya için daha fazla fırsat sağlayacağının kesin olduğunu ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı, Xinhua'nın görevlerini ciddiyetle yerine getirmek ve bütün ülkelerdeki insanlar arasında karşılıklı anlayışı kolaylaştıran bir köprü görevi görmek için AP ile işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu kaydetti.

Veerasingham, toplantıda Yoldaş Jiang Zemin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletirken Fu, bunun için teşekkürlerini dile getirdi.

Veerasingham, sağlam Çin-ABD ilişkilerinin dünya için önemli olduğunu söyledi. Xinhua ile uzun vadeli bir işbirliği bulunan AP, iki taraf arasında çeşitli alanlarda daha fazla iletişim ve işbirliği yapılmasını umuyor.