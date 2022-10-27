Xinhua, Suudi Arabistan'ın Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nın Resmi Medya Ortağı Oldu

RİYAD, 27 Ekim (Xinhua) -- 6. Gelecek Yatırım Girişimi (FII) Konferansı, Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. Xinhua Haber Ajansı, konferansın medya ortağı olarak görev yapacak ilk Çin medya kuruluşu oldu.

"Çölün Davos'u" olarak nitelenen FII konferansı, her yıl çok sayıda siyaset ve ticaret liderinin katıldığı Ortadoğu'daki en büyük uluslararası yatırım ve inovasyon forumu olarak öne çıkıyor.

Bu yıl "İnsanlığa Yatırım: Yeni Bir Küresel Düzeni Sağlamak" temasıyla düzenlenen konferans, tüm dünyadan 6.000 politika karar alıcı, yatırımcı ve akademisyeni biraraya getiriyor. Farklı sektörlerden yaklaşık 500 Suudi Arabistanlı ve yabancı konuşmacı görüşlerini dile getirecek.

Xinhua'ya konuşan Suudi Arabistan Gelecek Yatırım Girişimi Birliği CEO'su Richard Attias, Çinli girişimci ve yatırımcıların, Çin'den sesler duymaya ihtiyacı olan konferansa katılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Attias, Xinhua Haber Ajansı ile FII konferansı arasındaki medya ortaklığının, Suudi Arabistan ile Çin arasındaki işbirliği ve alışverişleri daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Üç gün sürecek konferans, sürdürülebilir kalkınma, jeo-ekonomik yükseliş ve bölgesel barış ve gelecekte uluslararası toplumun karşı karşıya kalacağı karmaşık zorluklar gibi konulara odaklanacak.

FII konferansına, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'nın kılavuzluğunda Gelecek Yatırım Girişimi Enstitüsü ev sahipliği yapıyor. Konferansın ilki 2017 yılında düzenlenmişti.