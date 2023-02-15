Xinhua Halep'te: Yaşamı Ölümden Ayıran Duvar Güncel Haberler HALEP, 15 Şubat (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep kentinde bulunan Masharqa mahallesindeki evinin depremden tahrip olmuş verandasının kenarında duran Ali Abdul-Rahman, 13 Şubat 2023. HALEP, 15 Şubat (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep kentinde bulunan Masharqa mahallesindeki evinin depremden tahrip olmuş verandasının kenarında duran Ali Abdul-Rahman, 13 Şubat 2023. Suriye'nin kuzeyindeki deprem enkazı yığınları, depremde hayatta kalan Ali Abdul-Rahman'ı, ölümü ensesinde hissettiği o korkunç anlara götürüyor. Abdul-Rahman evinde çökmekte olan duvardan nasıl kaçtığını ve iki binaya ait ortak duvarın arkadaş ve komşuları nasıl ayırdığını hatırlatıyor. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Suriye Güncel Haberler

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