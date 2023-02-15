Xinhua Halep'te: Yaşamı Ölümden Ayıran Duvar

Suriye'nin kuzeyindeki deprem enkazı yığınları, depremde hayatta kalan Ali Abdul-Rahman'ı, ölümü ensesinde hissettiği o korkunç anlara götürüyor, evinde çökmekte olan duvardan nasıl kaçtığını ve iki binaya ait ortak duvarın arkadaş ve komşuları nasıl ayırdığını hatırlatıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki deprem enkazı yığınları, depremde hayatta kalan Ali Abdul-Rahman'ı, ölümü ensesinde hissettiği o korkunç anlara götürüyor, evinde çökmekte olan duvardan nasıl kaçtığını ve iki binaya ait ortak duvarın arkadaş ve komşuları nasıl ayırdığını hatırlatıyor.

Abdul-Rahman, iki çocuğu ve hamile eşiyle, Halep'in kuzeyinde bir mahalle olan Maşarka'da 6 Şubat'ın erken saatlerinde yakalandıkları deprem felaketinden sağ olarak kurtuldu.

Evleri yıkılmamıştı ancak ortak bir duvar paylaştıkları yan bina yerle bir olmuştu. Yan bina sakinlerinin çoğu hayatını kaybetti.

Deprem şafaktan önce vurduğunda tüm aile uyuyordu. Korkunç bir sarsıntıya uyanan Abdul-Rahman, çocuklarını ve eşini alıp kapıya doğru koştu. Bir şekilde sokağa ulaşmayı başardılar ve yakındaki bir parkta şiddetli yağmurdan korunmaya çalıştılar.

SES 1 (Arapça): ALI ABDUL-RAHMAN, Halep sakini:

"Çocuklarımı ve hamile karımı korumak istedim. Hayatta kalmayı başarabileceğimizi düşünmemiştim. Binanın başınızın üzerine yıkılışını hissetmek çok korkunç. Sabaha kadar sokakta yağmur altında kaldık. O gün hava yağmurluydu. Sabah olduğunda bile eve dönemedik. İzin verilmedi. Yan taraf yıkıldığından bütün binanın çökeceğinden korkuldu."

Ertesi gün evlerine döndüklerinde, binanın ön cephesinin yıkıldığını ve altı katlı binanın üst katlarının ağır hasar aldığını gördüler.

Şok, Abdul-Rahman için bununla da sona ermedi. Arkadaşları ve komşularının yıkılan binanın enkazı altında kaldığını fark ettikten sonra, kurtarma görevine katılarak bazı komşularıyla birlikte enkazı kazdı.

Enkazın altından, beraber bir hayat geçirdikleri insanların cansız bedenlerini çıkardılar. Abdul-Rahman böylece asla unutmayacağını söylediği bir manzarayla karşı karşıyaydı.

SES 2 (Arapça): ALI ABDUL-RAHMAN, Halep sakini:

"Savaştan bile bu kadar etkilenmedik. Deprem bizi savaştan 50 kat daha fazla etkiledi. Böyle şeyleri unutmak zor."

Abdul-Rahman, evden çıkmaya çalışırken tek düşünebildiği şeyin, iki çocuğunu nasıl güvenli bir yere götüreceği, hamile eşini nasıl koruyacağı ve çatı üzerlerine yıkılırken ne kadar çaresiz ve korkmuş olacakları olduğunu söylüyor.

Abdul-Rahman, binanın onarıma ihtiyaç duyması ve evinin duvar desteği olmadan pek yaşanır halde olmamasına rağmen yapabilecekleri pek bir şey kalmadığından evine döndü.

SES 3 (Arapça): ALI ABDUL-RAHMAN, Halep sakini:

"İnsan sadece uyumak için başını sokacak bir yer istiyor. Ben işçiyim. Günlük çok az kazanıyorum. Çocuklarımı beslemek için yiyecek bulmak, onlara giysi almak ve hatta evimi onarmak benim için zor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Halep'ten bildiriyor. (XHTV)