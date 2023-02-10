Xinhua Halep'te: Depremin Vurduğu Suriye'de ABD Yaptırımlarına Rağmen Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

ANONS (İngilizce): HUMMAM SHEIKH ALI, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Suriye'nin kuzeyindeki Halep şehrindeyiz. Birkaç gün önce ülkeyi vuran depremden etkilenen bölgelerden biri Maşarka. Gördüğümüz gibi kurtarma çalışmaları enkaz ve moloz yığınlarıyla kaplı bu yerde hala devam ediyor.

Oradaki binayı görebiliyorsunuz. Hayatın bir dakikada nasıl değişebileceğini gözler önüne seriyor.

Halep'in geçmişte şiddetli çatışmalara sahne olduğunu ve birçok binanın uzun süredir hasarlı olduğunu belirtmekte fayda var. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, yabancı şirketlerin Suriye'ye gelmesini gerektiren büyük bir yeniden inşa sürecini engelledi. Yani yaptırımlar nedeniyle hiçbir yabancı firma gelemiyor ve yeniden inşa sürecinde yer alamıyorlar. Dolayısıyla yüksek ölü sayısı ve büyük yıkımdan büyük ölçüde yaptırımlar sorumlu."

Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde ölenlerin sayısı 22.000'i aştı.

Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde 1.678 kişi öldü. Muhalefetin kontrolündeki bölgede ise ölü sayısı 2.190'ı buldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Perşembe günü, BM'nin Suriye'deki depremden etkilenenlere yönelik bağışçı desteği için bir çağrı yapacağını duyurdu.

SES (İngilizce): ANTONIO GUTERRES, BM Genel Sekreteri:

"Daha fazla yardım yolda, ancak çok, çok daha fazlasına ihtiyaç var. Hepimiz yürek burkan görüntüleri, hayat kurtarmak için, doğa şartlarıyla, zamanla ve güçlüklerle mücadele eden insani yardım görevlilerinin kahramanca çabalarını gördük.

Binlerce bina çöktü. On binlerce insan acımasız kış koşullarına maruz kalıyor. Çocuklar korkunç bir travma yaşıyor.

Müdahaleyi hızlandırmak için BM'nin Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 25 milyon ABD doları serbest bıraktık. önümüzdeki hafta başında Suriye'deki depremden etkilenenlere donör desteği için bir Acil Çağrı yayınlanacak."

Bu, herkesin, hiçbir yaptırımın şu anda Suriye halkına yardımı engellemediğini açıkça anlaması gerektiği bir an."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Suriye'nin Halep kentinden bildiriyor.

(XHTV)