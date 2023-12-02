Xinhua Haber Ajansı ve Kyodo Haber Ajansı İşbirliği Geliştirmeye Devam Ediyor
Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve Kyodo Haber Ajansı Başkanı Toru Mizutani, iki ajans arasındaki işbirliğinin sağlam ve verimli olduğunu vurgulayarak, halklar arası etkileşimi teşvik etmeye ve Çin-Japonya ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek istediklerini ifade etti.
BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kyodo Haber Ajansı Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Toru Mizutani ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 1 Aralık 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)