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Xinhua Haber Ajansı ve Kyodo Haber Ajansı İşbirliği Geliştirmeye Devam Ediyor

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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve Kyodo Haber Ajansı Başkanı Toru Mizutani, iki ajans arasındaki işbirliğinin sağlam ve verimli olduğunu vurgulayarak, halklar arası etkileşimi teşvik etmeye ve Çin-Japonya ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek istediklerini ifade etti.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kyodo Haber Ajansı Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Toru Mizutani ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 1 Aralık 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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