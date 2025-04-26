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Xinhua Haber Ajansı Gine-Bissau Ofisini Açtı

Xinhua Haber Ajansı Gine-Bissau Ofisini Açtı
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Çin'in Gine-Bissau Büyükelçisi Yang Renhuo ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla, Xinhua Haber Ajansı'nın Bissau ofisinin açılış töreni gerçekleştirildi.

BİSSAU, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Gine-Bissau Büyükelçisi Yang Renhuo (soldan ikinci), Gine-Bissau Sosyal İletişim Bakanı Florentino Fernando Dias (soldan birinci) ve Xinhua Afrika Bölge Bürosu Direktörü Ying Qiang (soldan üçüncü) Xinhua Haber Ajansı'nın Bissau ofisinin açılış törenine katıldı, 25 Nisan 2025.

Xinhua Haber Ajansı, Gine-Bissau hükümetinin onayıyla cuma günü Bissau ofisinin açılışını gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Si Yuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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