Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu, Çin'deki Danimarka Ticaret Odası Kurucu Başkanı ile Görüştü
BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Çin'deki Danimarka Ticaret Odası Kurucu Başkanı Simon Lichtenberg ile bir araya geldi, 19 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Çin'deki Danimarka Ticaret Odası Kurucu Başkanı Simon Lichtenberg ile bir araya geldi, 19 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel