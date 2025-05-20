Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu, Çin'deki Danimarka Ticaret Odası Kurucu Başkanı ile Görüştü

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu, Çin'deki Danimarka Ticaret Odası Kurucu Başkanı ile Görüştü
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BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Çin'deki Danimarka Ticaret Odası Kurucu Başkanı Simon Lichtenberg ile bir araya geldi, 19 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Çin'deki Danimarka Ticaret Odası Kurucu Başkanı Simon Lichtenberg ile bir araya geldi, 19 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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