Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu, Azerbaycan Medya Kuruluşlarının Temsilcileriyle Görüştü
BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua (sağda), Beijing'de Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov başkanlığındaki Azerbaycan medya heyetiyle bir araya geldi, 25 Haziran 2025.(Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua (sağda), Beijing'de Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov başkanlığındaki Azerbaycan medya heyetiyle bir araya geldi, 25 Haziran 2025.(Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel