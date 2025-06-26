Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu, Azerbaycan Medya Kuruluşlarının Temsilcileriyle Görüştü

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BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua (sağda), Beijing'de Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov başkanlığındaki Azerbaycan medya heyetiyle bir araya geldi, 25 Haziran 2025.(Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua (sağda), Beijing'de Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov başkanlığındaki Azerbaycan medya heyetiyle bir araya geldi, 25 Haziran 2025.(Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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