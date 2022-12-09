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Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

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Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

DOHA, 9 Aralık (Xinhua) -- Xinhua fotoğrafçısı Lan Hongguang, Katar'da devam eden Dünya Kupası'ndan unutulmaz anları paylaştı.

DOHA, 9 Aralık (Xinhua) -- Xinhua fotoğrafçısı Lan Hongguang, Katar'da devam eden Dünya Kupası'ndan unutulmaz anları paylaştı.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupasıİngiltere'nin ABD ile 0-0 berabere kaldığı maçı izleyen İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, 25 Kasım 2022.

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği Dünya Kupası'nın açılış maçında gol atan Brezilya'lı futbolcu Richarlison, 24 Kasım 2022.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

Hırvatistan, Japonya'yı Dünya Kupası'ndan eledi, 5 Aralık 2022.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi, 22 Kasım 2022.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

Fransa'nın Polonya'yı 3-2 yendiği maçta gol atan Kylian Mbappe, 4 Aralık 2022.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta yere düşen Neymar, 24 Kasım 2022.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

Japonya, penaltılarda Hırvatistan'a 3-1 yenildi, 5 Aralık 2022.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

Japonya, penaltılarda Hırvatistan'a 3-1 yenildi, 5 Aralık 2022.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

Japonya, penaltılarda Hırvatistan'a 3-1 yenildi, 5 Aralık 2022.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

Fransa'nın Polonya'yı 3-1 yendiği maçta gol atan Oliver Giroud, 4 Aralık 2022.

Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hırvatistan Aralık Katar Güncel Haberler

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