Xinhua Fotoğrafçısı Lan Hongguang'ın Objektifinden Dünya Kupası
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DOHA, 9 Aralık (Xinhua) -- Xinhua fotoğrafçısı Lan Hongguang, Katar'da devam eden Dünya Kupası'ndan unutulmaz anları paylaştı.
DOHA, 9 Aralık (Xinhua) -- Xinhua fotoğrafçısı Lan Hongguang, Katar'da devam eden Dünya Kupası'ndan unutulmaz anları paylaştı.
Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği Dünya Kupası'nın açılış maçında gol atan Brezilya'lı futbolcu Richarlison, 24 Kasım 2022.
Hırvatistan, Japonya'yı Dünya Kupası'ndan eledi, 5 Aralık 2022.
Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi, 22 Kasım 2022.
Fransa'nın Polonya'yı 3-2 yendiği maçta gol atan Kylian Mbappe, 4 Aralık 2022.
Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta yere düşen Neymar, 24 Kasım 2022.
Japonya, penaltılarda Hırvatistan'a 3-1 yenildi, 5 Aralık 2022.
Japonya, penaltılarda Hırvatistan'a 3-1 yenildi, 5 Aralık 2022.
Japonya, penaltılarda Hırvatistan'a 3-1 yenildi, 5 Aralık 2022.
Fransa'nın Polonya'yı 3-1 yendiği maçta gol atan Oliver Giroud, 4 Aralık 2022.