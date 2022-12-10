Xinhua Başkanı, Haber Ajanslarının Başkanlarıyla Görüştü

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua Cuma günü, Kyodo Haber Ajansı Başkanı Toru Mizutani, Agence France-Presse (AFP) Başkanı Fabrice Fries ve İspanyol haber ajansı Agencia EFE Başkanı Gabriela Canas ile video bağlantısıyla görüşme yaptı.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua Cuma günü, Kyodo Haber Ajansı Başkanı Toru Mizutani, Agence France-Presse (AFP) Başkanı Fabrice Fries ve İspanyol Haber'>haber ajansı Agencia EFE Başkanı Gabriela Canas ile video bağlantısıyla görüşme yaptı.

Görüşmede Fu, diğer haber ajanslarının başkanlarına Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin önemli sonuçları ve Çin'in modernleşme yolunun dünya için önemi hakkında bilgi verdi. Fu, Çin'in modernleşmesinin dünya için yeni fırsatlar sunacağını, uluslararası işbirliğine daha güçlü bir ivme kazandıracağını ve insanlığın ilerlemesine daha büyük katkılar yapacağını belirtti.

Kyodo Haber Ajansı, AFP ve EFE'nin her birinin Xinhua'nın önemli işbirliği ortakları olduğuna değinen Fu, Xinhua'nın tüm taraflarla irtibat ve alışverişi ilerletmeye ve medya entegrasyonu ve geliştirmenin yanı sıra spor, fotoğraf ve video haberciliğinde işbirliğini teşvik etmeye de istekli olduğunu aktardı.

Fu, Xinhua'nın, Dünya Medya Zirvesi (WMS) bünyesinde kendileriyle iletişim ve koordinasyonu güçlendireceğini, Çin ile ilgili ülkeler arasında halklar arası alışverişi ortaklaşa ilerleteceğini ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

Mizutani, Fries ve Canas da ülkelerindeki insanların Çin'deki gelişmelere yakın ilgi gösterdiklerini söyledi. Üç ajans da Xinhua ile işbirliği alanlarını genişletmeye, yeni teknolojilerin uygulanmasında karşılıklı alışverişi derinleştirmeye ve WMS çatısı altında işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını dile getirdi.