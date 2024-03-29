Xiaomi, yeni enerjili araç SU7'yi satışa çıkardı

Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
Yorumlar (1)
bu kadar mı?
İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
Antalya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşa yumruk attı
Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu