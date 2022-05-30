Xiaomi ve Google ortaklığı bozuldu! - Haberler

Xiaomi bugün ilk etapta İngiltere'de satılacak yeni akıllı TV modellerini duyurdu. Fakat seleflerinden farklı olarak yeni Xiaomi TV'ler Google TV yerine Amazon Fire TV ile birlikte gelecek. Bununla birlikte Google, bir ay içinde ikinci kez iş ortağını rakibine kaptırmış oldu.

Xiaomi, ilk Amazon Fire TV modellerini piyasaya sürdü!

Xiaomi tarafından bugün satışa sunulan Amazon Fire TV modelleri 3 farklı boyutta karşımıza çıkıyor. Bunlar 43 inç, 50 inç ve 55 inç şeklinde. Tüm cihazlar 4K ve HDR10 desteğiyle birlikte geliyor. Bağlantı noktalarına baktığımızda ise HDMI 2.1 desteği bulunduğunu görüyoruz.

Hatta belirtilene göre en küçük modelde bile dört adet HDMI çıkışı yer alıyor. Ayrıca tasarımlarına baktığımızda üç TV'nin de 2022 yılının "frameless" yani çerçevesiz kenarlar trendini devam ettirdiğini görüyoruz. Buna ek olarak stabil 60 Hz ekran yenileme hızına sahip olduklarını söyleyelim.

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Xiaomi'nin geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü modeller Android TV ile birlikte geldi. Fakat şirketin bu sefer Google ile yollarını ayırarak Amazon Fire TV'yi kullanmaya karar verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla kullanıcı arayüzünün seleflerinden bir hayli farklı olduğunu belirtelim.

Tabii uygulama desteği konusunda akıllarda şüphe olabilir. Ancak Amazon Fire TV işletim sistemi ve kullanılan mağazanın Android tabanlı olduğunu göz önünde bulunduracak olursak uygulama çeşitliliği konusunda bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Xiaomi Fire TV fiyatları:

Xiaomi F2 43 inç – 339 Sterlin

Xiaomi F2 50 inç – 379 Sterlin

Xiaomi F2 55 inç – 424 Sterlin

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