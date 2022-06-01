Xiaomi Pad 6 için ilk bilgiler geldi! - Haberler

Android tabletlerin kendi arasında çok sıkı bir rekabet olmadığını söyleyebiliriz. Tüketiciler, bir tablet alırken genellikle ekrana ve deneyime öncelik veriyor. Xiaomi, deneyim konusunda kendini geliştirmeye en çok çabalayan şirketlerden biri. MIUI arayüzünü sürekli sade ve işlevsel hale getirmeye çalışıyorlar. MIUI'ı tabletlerde de kullanmaları, şirketi tablet piyasasına itiyor. Xiaomi'nin bir süredir sessiz olduğu tablet piyasasındaki yeni oyuncağı Xiaomi Pad 6 için ilk detaylar geldi.

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Xiaomi Pad 6, çift işlemci seçeneği ve 120W hızlı şarj ile geliyor

Xiaomi'nin yakın zamanda duyuracağı düşünülen tableti Xiaomi Pad 6, selefinin başarısını sürdürmeye odaklanacak. Xiaomi Pad 5, Çinli şirketin uzun süredir sessiz kaldığı tablet piyasasında yeni bir çığlıktı. Pad 5 ile iyi bir başarı yakalanmıştı ve şimdi görünene göre şirketin hedefinde çift işlemci seçeneğine sahip bir tablet var.

ECC'nin veritabanında görünen teknik özelliklere Xiaomi, iki tarafın da gönlü olsun dercesine MediaTek ve Snapdragon seçeneklerine yer vermiş. Kullanılacak işlemciler belli olmasa da MediaTek Dimensity 9000 ve Snapdragon 8+ Gen 1 seçenekleri, performansı en üst düzeye çekebilecek iki seçenektir. Bu da fiyatın uygun olmayacağı anlamına geliyor ancak müşterinin istediği markanın işlemcisini tercih edebilmesi, daha çok görmek istediğimiz bir detay.

Şu ana kadar söylenen ve ECC raporundan da öğrendiğimiz teknik özellikler şu şekilde: