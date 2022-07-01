Xiaomi, orta segment telefon için servet istiyor!

Xiaomi, önümüzdeki hafta Pazartesi günü (4 Temmuz) yeni etkinliğini düzenleyecek. Burada dünyanın büyük kamera sensörünü (1 inç) kullanan 12S Ultra tanıtılacak. Fakat bir diğer iddiaya göre, bugün fiyatı ve özellikleri belli olan Xiaomi 12 Lite modeli de bu etkinlikte kendine yer bulabilir.

Xiaomi 12 Lite geliyor! Fiyatı ve özellikleri

Xiaomi 12 Lite, özellikleri itibariyle 12 serisinin giriş modeli olacak. Tasarım tarafında her ne kadar Lite'dan ziyade 12 Plus gibi dursa da içerisinde yer alan Snapdragon 778G işlemcisi nedeniyle otomatik olarak orta üst segmenti hedef alıyor.

6.55 inç Full HD+ AMOLED bir panel kullanan cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızını standart olarak sunuyor. 4.300 mAh boyutundaki bataryası ile kutu içerisinden çıkan 67W adaptör ile oldukça kısa sürede tam dolum yapabiliyor.

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Bu cihazın fiyatının beklenenden yüksek olmasının en büyük nedenlerinden biri de 108 Megapiksel destekli ana kamerası. Arka tarafta yer alan diğer 2 kamera ise 8 Megapiksel geniş açı ile 2 Megapiksel şeklinde.

Xiaomi 12 Lite fiyatı ise 600 dolar seviyesinin altında olacak. Hatta sızıntıların doğru çıkması durumunda 585 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Bu durumda Türkiye fiyatı 19 bin 183 TL olacak. Tabii bu noktada Xiaomi'nin kar marjını kısarak bu cihazı birkaç bin TL daha uyguna getirebileceğini söyleyelim. Fakat yine de orta segment için oldukça yüksek bir meblağ olduğunu belirtelim.

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