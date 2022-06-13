Xiaomi'nin piyasada giriş, orta ve üst segment birçok akıllı telefonu bulunuyor. Üstelik bunların büyük bir kısmı Redmi ve POCO adı altında satılıyor. Fakat hepsi MIUI işletim sistemiyle birlikte geliyor. Peki bu cihazlardan maksimum performans almak için neler yapmamız gerekiyor? İşte Xiaomi (MIUI) telefon hızlandırma rehberi

Xiaomi-MIUI telefon hızlandırma rehberi

Akıllı telefon piyasasında amiral gemisi cihazlardan çok giriş ve orta segment bütçe dostu modeller yer alıyor. Bu cihazların büyük bir kısmı ise zaman içerisinde performans konusunda bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Dolayısıyla yazımızda paylaştığımız Xiaomi-MIUI telefon hızlandırma rehberinden faydalanabilirsiniz.

RAM artırma

Bellek kullanımında sıkıntı yaşıyorsanız, Xiaomi'nin akıllı telefonlara getirdiği RAM genişletme özelliği sayesinde swap depolama alanı oluşturabilirsiniz. Fakat bu özelliğin fiziksel bellek yerine geçmeyeceğini, yine de işe yaradığını belirtelim.

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Ayarlar'a girin.

Ek Ayarlar'ı tıklayın.

Bellek Uzantısı seçeneğine tıklayın.

Size 1 ila 3 GB'a kadar ek bellek kullanımı sunan bu özelliği aktif edin.

Otomatik Önbellek Temizleme

Önbellek temizliği aslında sıkça yapılması gereken bir şeydir. Aksi taktirde cihazınızın yavaşlamasına sebep olabilir. Xiaomi'nin ise bunu kolayca yapabileceğiniz, hatta otomatiğe alabileceğiniz bir özelliği mevcut.

Güvenlik uygulamasını açın.

Batarya butonuna tıklayın.

Sağ üstten ayarlar simgesini seçin.

Burada ekran kilitliyken ne sıklıkla önbellek temizliği yapılacağını seçin.

10 veya 30 dakika seçimi yeterli olacaktır.

Uygulama içi reklamları engelleyin

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları, sıklıkla uygulama içerisinde çıkan reklamlardan şikayet ediyor. Üstelik cihazla birlikte gelen tarayıcı, güvenlik ve rehber gibi alanlarda bile reklamla karşılaşmak mümkün. Bu da cihaza ister istemek ek bir iş yükü bindiriyor. Fakat kapatma işlemi oldukça kolay. Üstelik bir kaç farklı yöntemi bulunuyor.

Bağlantılardan reklam kapatma:

Ayarlar'a girin.

Bağlantılar seçeneğine tıklayın.

Özel DNS seçeneğine tıklayın.

Burada DNS modu üzerinden kendiniz bir DNS girebilirsiniz.

Örneğin, dns.adguard.com yazarak reklamları engelleyebilirsiniz.

Parolalar ve Güvenlik üzerinden reklam kapatma:

Ayarlar'a girin.

Parolalar ve Güvenlik seçeneğine tıklayın.

Yetkilendirme ve Geri Alma seçeneğine tıklayın.

msa isimli servisi devre dışı bırakın.

10 saniye bekleme süresi geçtikten sonra yetkilendirmeyi iptal et diyebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş reklam kapatma:

Ayarlar'a girin.

Gizlilik Koruması seçeneğine tıklayın.

Reklam Servisleri seçeneğine tıklayın.

Kişiselleştirilmiş Reklam Önerileri özelliğini devre dışı bırakın.

Tarayıcı üzerinden reklam kapatma:

Mi Browser'a girin.

Sağ alttaki profil butonuna tıklayın.

Sağ üstteki ayarlar ikonuna tıklayın.

Gelişmiş Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Reklam ekle seçeneğini devre dışı bırakın.

Güvenlik uygulaması üzerinden reklamları kapatma:

Güvenlik uygulamasına girin.

Ayarlar'ı tıklayın.

Önerileri al seçeneğini devre dışı bırakın.

Dosya Yöneticisi üzerinden reklamları kapatma:

Ayarlar'a girin.

Sistem Uygulama Ayarları'nı tıklayın.

Dosya Yöneticisi uygulamasını seçin.

Önerileri Devre Dışı Bırak diyerek kapatabilirsiniz.

İndirilenler üzerinden reklamları kapatma:

Ayarlar'a girin.

Sistem Uygulama Ayarları'nı tıklayın.

İndirilenler uygulamasını seçin.

Önerilen İçeriği Göster seçeneğini devre dışı bırakın.

Sistem animasyonlarını kapatma

Ayarlar'a girin.

Geliştirici seçeneklerini 4-5 kere tıklayarak aktif edin ve içine girin.

Burada aşağı kısımda animasyon ayarları ve sürelerini göreceksiniz.

0 yaparsanız animasyonlar tamamen kapatılır.

Önerimiz 0.5 yapmanız olacaktır. Yani hızlandırmanız yeterli.

Çöp kutusunu boşaltın

Son olarak telefonunuzun hafızası ne kadar dolu olursa, o kadar yavaşlayacağını söyleyelim. Zira bazı kullanıcılar 64 GB dahili hafızanın neredeyse tamamını dolduruyor. Tavsiyemiz ise, cihazınızdan gereksiz uygulama ve dosyaları silmeniz, daha sonra ise çöp kutusu üzerinden de kaldırmanız olacaktır.

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