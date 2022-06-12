Xiaomi mi TV Stick 4K vs mi TV Stick! Fiyat farkına değer mi? - Haberler

Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda özellikle eski model TV sahiplerine hitap eden mi TV Stick modelini tanıttı. Xiaomi mi TV Stick 4K vs mi TV Stick videosu ile karşınızdayız.

Hangisini tercih etmeliyiz? Xiaomi mi TV Stick 4K vs mi TV Stick

Yeşil Robot YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Xiaomi mi TV Stick 4K modeliyle mi TV Stick modelini karşılaştırdık. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Her iki cihazda da dört çekirdekli işlemci bulunuyor. ARM Cortex-A35 çekirdek ile karşımıza çıkan cihazlardaan mi TV Stick 4K modelinde 2 GB RAM, mi Stick modelindeyse 1 GB RAM kullanılmış. Aradaki bellek farkı, kullanım sırasında bariz şekilde hissediliyor.

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İncelediğimiz modellerin her ikisinde de 8 GB dahili hafıza mevcut. Kullanılan komponentler nedeniyle mi TV Stick 4K modeli, mi TV Stick modelinden büyük boyutlara sahip. Ağırlıkta ise yaklaşık 14 gram fark mevcut.

Bağlantı konusunda ise her iki modelde de Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac teknolojisi bulunuyor. Xiaomi mi TV Stick 4K modelinde Bluetooth 5.0, mi Stick modelindeyse Bluetooth 4.2 sürümleri kullanılmış. Xiaomi mi TV Stick 4K, Bluetooth bağlantısı konusunda stabil kullanım deneyimi sunuyor.

Karşılaştırma yaptığımız modellerdeki bir diğer fark ise işletim sistemi sürümleri, Xiaomi mi TV Stick 4K modeli, Google'ın akıllı televizyonlar için geliştirdiği Android TV 11 sürümüyle kutudan çıkıyor. Xiaomi mi TV Stick modeliyse daha eski sürüm olan Android TV 9'a sahip.

Cihazlardaki en büyük farklardan biriyse destekledikleri çözünürlük. Adından da anlaşılacağı üzere Xiaomi mi TV Stick 4K modeli, 4K video izleme imkanı sunuyor. mi TV Stick ise 2K videoları rahatlıklar oynatabiliyor. Xiaomi, her iki modelde de aynı özelliklere sahip kumanda tercih etmiş. Kumanda boyutları da cihazlarda olduğu gibi değişiklik gösteriyor. Xiaomi mi TV Stick 4K modelinin kumandası, Xiaomi mi TV Stick modeline göre daha uzun.

Xiaomi mi TV Stick 4K özellikleri