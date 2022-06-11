Xiaomi mi Band 7, Türkiye'ye geldi: İşte fiyatı! - Haberler

Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan şirketlerden birisi de Xiaomi. Şirket, son olarak mayıs ayında mi Band 7'yi piyasaya sürdü. Henüz global lansmanı gerçekleşmeyen akıllı bileklik, bir süre önce ülkemizde satışa çıktı. İşte Xiaomi mi Band 7 Türkiye fiyatı…

Xiaomi mi Band 7 Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi mi Band 7'nin global lansmanı henüz gerçekleşmedi. Hatta akıllı bileklik, geçtiğimiz günlerde M2130B1 numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Aynı zamanda NCC veri tabanında kanlı canlı görüntülendi.

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Cihaz, tüm bu gelişmelerin ışığında ülkemizdeki ünlü e-ticaret sitelerinde listelenmeye başladı. Çin'de standart ve NFC olmak üzere iki farklı sürümle satışa çıkan akıllı bileklik, ilk etapta sadece temel versiyonuyla satışta. Yukarıda belirttiğimiz gibi globale gelmesinin ardından NFC sürümünün de satışa çıkması muhtemel.

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Xiaomi mi Band 7'nin Türkiye fiyatı 899 TL olarak belirlendi. Tabii bu rakam, selefini ele alınca bir nebze olsun yüksek görünüyor. NFC versiyonunun fiyatıyla ilgili ise henüz bir gelişme yok.

Xiaomi Band 7 teknik özellikleri

Ekran:

Boyut: 1.62 inç AMOLED

Çözünürlük: 192 x 490 piksel

Parlaklık değeri: 500 nit

Piksel yoğunluğu: 326 PPI

Renk Sayısı: 16 milyon

Tasarım:

Boy (Kordonsuz): 47.4 mm

En (Kordonsuz): 18.6 mm

Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm

Gövde ağırlığı: 13.5 g

Ekran şekli: Dikdörtgen

Renk: Siyah

Malzeme: Plastik

Kordon malzemesi: TPU

Batarya:

Batarya kapasitesi: 180 mAh

Teknoloji: Li-Polymer

Batarya ömrü: 15 gün

Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün

Diğer özellikler:

İvmeölçer: Var

Jiroskop: Var

Kalp atış hızı sensörü: Var

Uyumlu işletim sistemi: Android ve iOS

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