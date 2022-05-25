Xiaomi mi Band 7 bize neler sunuyor? - Haberler

Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı bilekliği mi Band 7 modelini tanıttı. Sizler için Xiaomi mi Band 7 özelliklerine göz attık.

Fiyatını hak ediyor mu? Xiaomi mi Band 7 özellikleri

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Xiaomi mi Band 7 modelinden bahsettik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Birçok kullanıcının merakla beklediği mi Band 7 modeli nihayet duyuruldu. Standart ve NFC olmak üzere iki farklı varyanta sahip cihazda hangi işlemci kullanıldığı henüz bilinmiyor.

Bir önceki modele göre yetenekleri artan mi Band 7, 1.62 inç AMOLED ekrana sahip. 326 PPI değer ile karşımıza çıkan cihaz, 500 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Şirket, mi Band 7 modeli ile birlikte yapay zeka platformu Xiao AI için ek özellikler geliştirildiğini de açıkladı. Xiao AI, akıllı bileklikten aldığı veriler için gün içerisinde kandaki oksijen miktarı yüzden 90'ın altına düştüğünde kullanıcıları uyaracak.

Kullanıcılara uyku anındaki solunum kalitesi, REM ve kısa süreli uyku detayları gibi veriler de sunulacak. Bunun haricinde diğer modellerde de standart haline gelen nabız ölçme, stres takibi ve kadınlar için regl takibi gibi özellikler de mevcut. Şirket, mi Band 7 modelinde 120 farklı spor türünü desteklediklerini duyurdu. 180 mAh bataryaya sahip olan model, 15 güne kadar pil süresi sunacak.

Mi Band 7 teknik özellikleri