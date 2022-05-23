Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirdi: İşte ilk detaylar - Haberler

Akıllı telefon ve kamera üreticileri arasında zaman zaman işbirliği yapıldığına şahit oluyoruz. Bu kapsamda en uzun anlaşma Leica ile Huawei arasında olurken; Çinli şirketin ABD ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle daha az telefon üretmek zorunda kalması, Leica'yı yeni iş ortağı arayışına sürükledi.

Alman kamera devi, geçtiğimiz Haziran ayında Japonya merkezli Sharp ile yaptığı ortaklık kapsamında kendi markasını taşıyan ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Xiaomi'nin de Leica ile güçlerini birleştireceği ve 12 Ultra'da Leica'nın kamera sensörlerinin kullanılacağı konuşulurken, şimdi resmi açıklama geldi.

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Xiaomi yayınladığı bir basın açıklamasında, Leica ile stratejik işbirliğine gittiklerini duyurdu. Kamerasıyla iddialı ortak bir akıllı telefon geliştirdiklerini ve Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini de belirtti. Ancak modelin adını ya da diğer detaylarını paylaşmasa da, söz konusu cihazın Xiaomi 12 Ultra olacağı tahmin ediliyor.

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Konuyla ilgili yetkili isimlerden de açıklama geldi. Xiaomi CEO'su Lei Jun, daima kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için uğraştıklarını vurguladı. Mobil fotoğrafçılık konusunda çıtayı en yükseğe çıkarmak için çalıştıklarını da belirten Lei Jun, bu kapsamda Leica ile ortak vizyona sahip olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu işbirliği, Xiaomi'nin görüntüleme stratejisine güçlü bir destek sağlayacaktır. İşbirliği sırasında, optik tasarımdan estetik yönlendirmelere, yenilikçi teknolojiler, ürün felsefeleri ve her iki tarafın da görüntüleme tercihleri, benzeri görülmemiş bir derinlikte çarpışma ve kaynaşma yaşadı."

Öte yandan Leica CEO'su Matthias Harsch, yaklaşmakta olan Xiaomi amiral gemisinin mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün Xiaomi ile uzun vadeli stratejik işbirliğini duyurmaktan onur duyuyoruz. Leica ve Xiaomi, her ikisi de küresel premium markalar ve bu benzeri görülmemiş derin işbirliği sürecinde, her iki taraf da müşteriler için yeni bir mobil fotoğrafçılık çağı başlatma hedefi üzerinde başarılı bir şekilde çalıştı."

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