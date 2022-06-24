Xiaomi hızını artırdı: Uygun fiyatlı model MIUI 13 güncellemesi aldı!
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MIUI 13 güncellemesi, Redmi Note 10S için yayınlandı. Peki güncelleme, ne gibi yenilikleri beraberinde getiriyor?
Xiaomi, güncelleme konusunda en aktif şirketlerden biri. Ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle günden güne yeni bir modelini yeni sürümlere geçiriyor. Son olarak bir modele daha MIUI 13 güncellemesi geldi.
Redmi Note 10S, MIUI 13 güncellemesi aldı
Xiaomi, güncelleme çalışmalarına devam ediyor. MIUI 13'ü uyumlu modellerinin büyük bir çoğunluğuna gönderen şirket, yeni sürümü son olarak Redmi Note 10S için yayınladı. Güncelleme, V13.0.1.0.SKLIDXM yapı numarasına sahip ve 2,9 GB boyutunda.
MIUI 13 güncellemesi, Mayıs 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda ilk etapta mi Pilot için gelecek MIUI 13'ün herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağını belirtelim.
Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 müjdesi!
Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz ay globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
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