Xiaomi hızını artırdı: MIUI 13 alacak yeni modeller belli oldu! - Haberler

Akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları, Google'ın Android 13'ü tanıtmasıyla hız kazandı. Şirketler, yeni sürümü yazılımlarına entegre etmek için çalışmalara başladı. Öte yandan Android 12 gibi mevcut yapıları uyumlu modellere göndermeye devam ediyorlar. Son olarak Xiaomi, globalde MIUI 13 güncellemesi alacak yeni modelleri paylaştı.

Globalde MIUI 13 güncellemesi alacak yeni modeller

Xiaomi, uyumlu cihazlarının büyük bir çoğunluğuna MIUI 13 güncellemesini gönderdi. Hatta şirketin ürün yelpazesinin geniş olması nedeniyle gün aşırı bu tip haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Son olarak şirket, küresel pazarlarda sürümü alacak yeni modelleri duyurdu.

Paylaşılan listede genellikle plan dışına çıkıldığı için daha önce MIUI 13 güncellemesi alan modelleri de görüyoruz. Ancak önemli bir bölümü henüz ilgili yeni sürümü almadı. Bunlar da ikinci ve üçüncü çeyrek diliminden itibaren güncellemeyi almaya başlayacak.

Bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesini aldı!

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Xiaomi'nin güncelleme konusunda en esnek üreticilerden biri olduğunu da belirtmekte fayda var. Zira şirket, söz konusu listeleri bazı durumlarda değiştirebiliyor. Durum böyle olunca listede adı olmayan modeller için de her zaman bir umut söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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