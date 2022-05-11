Xiaomi hızını artırdı: İki modele daha MIUI 13 güncellemesi!
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Xiaomi, MIUI 13 arayüzünün dağıtımına devam ediyor. Son olarak iki Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi alıyor.
MIUI 13 çalışmalarını sürdüren Xiaomi, günümüz itibariyle uyumlu modellerinin büyük bir kısmını yeni sürüme geçirdi. Çok yakında MIUI 13.5'i de tanıtmaya hazırlanan şirket; son olarak mevcut sürümü iki modele daha göndermek için geri sayıma geçti.
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Xiaomi, iki model için daha MIUI 13 güncellemesi yayınlayacak
Xiaomi'ye yakınlığıyla bilinen Xiaomiui'ye göre Global ROM'a sahip mi 10T ve 10T Pro modelleri, çok yakında MIUI 13 güncellemesi almaya başlayacak. V12.5.10.0.RJDMIXM yapı numarasına sahip sürüm, Android 12 tabanlı olacak.
Beraberinde yeni özellikler getiren ve sistem kararlığını artıran güncelleme ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise bir süre sonra genel kullanıma açılacak. Öte yandan şirketin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinden itibaren MIUI 13 alacak ikinci parti model listesi de şöyle;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.