Xiaomi'den uygun fiyatlı model için Android 12 sürprizi! - Haberler

Xiaomi, güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. Google'ın Android 13'ü tanıtmasıyla çalışmalarına hız veren şirket, diğer taraftan mevcut sürümü uyumlu cihazlara göndermeye devam ediyor. Son olarak ülkemizde de satışı bulunan uygun fiyatlı model için yakında Android 12 güncellemesi yayınlanacak.

Redmi 9T, Android 12 güncellemesi alacak

Android 12 güncellemesi, halihazırda uyumlu modellerin çoğuna gönderildi. Ancak giriş seviyesi cihazların bir kısmı, ilgili sürümü halen almadı. Şirkete yakınlığıyla bilinen Xiaomiui'ye göre Redmi 9T için Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümü çok yakında beta sürecine açılacak ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde belirli bir süre sonra diğer kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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Redmi 9T, geçtiğimiz yıl tanıtıldığında kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle çıktı. Şimdiye dek bir Android bir de MIUI güncellemesi alan cihaz, Android 12'nin gelmesinin ardından başka bir Android güncellemesi almayacak. Bunun dışında önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen MIUI 13.5 sürümünü alıp almayacağı ise henüz belli değil.

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu MIUI 13 alacak ikinci parti modeller listesi de şöyle;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

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