Xiaomi'den uygun fiyatlı model için Android 12 sürprizi! - Haberler

Xiaomi'den uygun fiyatlı model için Android 12 sürprizi!
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Xiaomi, Android 12 güncellemesinin dağıtımına devam ediyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi alacak.
Xiaomi, güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. Google'ın Android 13'ü tanıtmasıyla çalışmalarına hız veren şirket, diğer taraftan mevcut sürümü uyumlu cihazlara göndermeye devam ediyor. Son olarak ülkemizde de satışı bulunan uygun fiyatlı model için yakında Android 12 güncellemesi yayınlanacak.
Redmi 9T, Android 12 güncellemesi alacak
Android 12 güncellemesi, halihazırda uyumlu modellerin çoğuna gönderildi. Ancak giriş seviyesi cihazların bir kısmı, ilgili sürümü halen almadı. Şirkete yakınlığıyla bilinen Xiaomiui'ye göre Redmi 9T için Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümü çok yakında beta sürecine açılacak ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde belirli bir süre sonra diğer kullanıcıların beğenisine sunulacak.
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Redmi 9T, geçtiğimiz yıl tanıtıldığında kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle çıktı. Şimdiye dek bir Android bir de MIUI güncellemesi alan cihaz, Android 12'nin gelmesinin ardından başka bir Android güncellemesi almayacak. Bunun dışında önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen MIUI 13.5 sürümünü alıp almayacağı ise henüz belli değil.
Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu MIUI 13 alacak ikinci parti modeller listesi de şöyle;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
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