Xiaomi'den üç modele daha MIUI 13 müjdesi!

Önümüzdeki aylarda MIUI 13.5'i tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, diğer yandan mevcut MIUI 13 sürümünü uyumlu modellere göndermeye devam ediyor. Son birkaç ayda bu konuda önemli aşama kaydeden şirketin odağı da yavaş yavaş giriş ve orta segment cihazlara çevrildi. Son olarak üç model daha MIUI 13 güncellemesi alacak.

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MIUI 13 güncellemesi alacak modeller hangileri?

Xiaomi'ye yakınlığıyla bilinen Xiaomiui'ye göre Redmi Note 9, Redmi 9 ve POCO M2, çok yakında MIUI 13 güncellemesi almaya başlayacak. Sırasıyla V12.5.4.0.RJOMIXM, V12.5.5.0.RJCMIXM ve V12.5.6.0.RJRINXM yapı numaralarıyla gelecek yeni sürümün Android 12 odaklı olduğunu da belirtelim.

Güncelleme, diğer modellerde olduğu gibi ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise bir süre sonra genel kullanıma açılacak.

Xiaomi, küresel pazarlarda MIUI 13 güncellemesi alacak ikinci parti modellerini açıkladı. Bu kapsamda listedeki cihazlar, ikinci ve üçüncü çeyrek diliminden itibaren güncellemeyi almaya başlayacak.

İşte MIUI 13 alan ve alacak yeni Xiaomi modelleri (İkinci parti için)

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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