Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi! - Haberler

Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi!
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Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi, Türkiye'deki Xiaomi 10T ve 10T Pro modelleri için yayınlandı. İşte ayrıntılar...
Akıllı telefon üreticileri, Google'ın bir süre önce Android 13'ü tanıtmasıyla yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için çalışmalara başladı. Bu noktada Xiaomi de MIUI 13.5 tanıtılana dek mevcut sürümü arayüzünü uyumlu telefonların büyük bir kısmına göndermeyi planlıyor. Son olarak MIUI 13 güncellemesi Türkiye'deki iki model için yayınlandı.
Xiaomi 10T ve 10T Pro, MIUI 13 güncellemesi aldı
Geçtiğimiz hafta MIUI 13 sürümünü Global ROM'u çalıştıran Xiaomi 10T ve 10T Pro için yayınlayan Xiaomi, şimdi de güncellemeyi aynı modellerin Türkiye versiyonlarına göndermeye başladı.
Xiaomi, MIUI 13 alacak ilk telefonları açıkladı
Güncelleme, V13.0.1.0.SJDTRXM yapı numarasına sahip ve Android 12 tabanlı. Bunun dışında Nisan 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor. Son olarak yeni sürümün ilk etapta mi Pilot kullanıcılarına geldiğini ve herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genel kullanıma açılacağını belirtelim.
Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu MIUI 13 alacak ikinci parti modeller listesi de şöyle;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.