Xiaomi'den iki modele daha MIUI 13 güncellemesi! - Haberler

Xiaomi'den iki modele daha MIUI 13 güncellemesi!
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Xiaomi, MIUI 13 arayüzünün dağıtımına devam ediyor. Son olarak iki Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi aldı.
Akıllı telefon üreticileri, Google'ın bir süre önce Android 13'ü tanıtmasıyla yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için çalışmalara başladı. Bu noktada Xiaomi, MIUI 13.5 tanıtılmadan önce mevcut MIUI 13 arayüzünü uyumlu cihazların büyük bir çoğunluğuna göndermeye hazırlanıyor. Son olarak iki model daha MIUI 13 güncellemesi aldı.
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Xiaomi mi 10T ve mi 10T Pro, MIUI 13 güncellemesi aldı
Hatırlanacağı üzere bir süre önce Global ROM'a sahip Xiaomi mi 10T ve mi 10T Pro modellerinin yakında MIUI 13 güncellemesi alacağından bahsetmiştik. Şirkete yakınlığıyla bilinen Xiaomiui'ye göre iki cihaz da an itibariyle yeni sürümü almaya başladı.
Güncelleme, V13.0.3.0.SJDMIXM yapı numarasına sahip ve Android 12 tabanlı. Bunun dışında Nisan 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor. Son olarak yeni sürümün ilk etapta mi Pilot kullanıcılarına geldiğini, herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.
Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu MIUI 13 alacak ikinci parti modeller listesi de şöyle;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.