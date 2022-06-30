Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!
- Güncelleme:
Android 12 güncellemesi, bu yıl tanıtılan Redmi Note 11 ve Note 11 NFC modelleri için yayınlandı. İşte ayrıntılar...
Xiaomi, mayısta tanıtılan Android 13'ün ardından Android 12 çalışmalarına hız verdi. Bu bağlamda uyumlu modellerin büyük bir kısmı söz konusu sürümü aldı. Ancak şirketin ürün gamı fazlasıyla geniş olduğundan çalışmalar tam anlamıyla bitmiş değil. Son olarak iki modele daha Android 12 güncellemesi geldi!
Redmi Note 11 ve Note 11 NFC, Android 12 güncellemesi aldı
Xiaomi, bu yılın başında tanıtılan Note 11 ve Note 11 NFC için Android 12 güncellemesi yayınladı. Sürüm, V13.0.2.0 SGCMIXM yapı numarasına sahip ve 2.7 GB boyutlarında. Aynı zamanda Haziran 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.
İki model de halihazırda MIUI 13 sürümünü çalıştırıyor. Ancak arayüz, Android 11 tabanlıydı. Son gelişme ile Android 12'ye güncellenmiş oldular. Ayrıca önümüzdeki aylarda kararlı yapısı çıkacak Android 13'ü de almaları kuvvetle muhtemel.
Xiaomi'den etkinlik öncesi can sıkan gelişme
Globalde MIUI 13 alan ve almaya devam eden ikinci parti modeller;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın!