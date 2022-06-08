Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi! - Haberler

Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!
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Xiaomi, güncelleme çalışmalarına son hız devam ediyor. Şirket, son olarak iki modeli için daha Android 12 güncellemesi yayınladı.
Google'ın geçtiğimiz ay tanıttığı Android 13'ün kararlı yapısı için geri sayım başladı. Halihazırda beta sürecinde bulunan ve önümüzdeki aylarda genel kullanıma açılacak sürüm, akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. Bu kapsamda ürün çeşitliliği bir hayli geniş olan Samsung ve Xiaomi gibi şirketler, Android 12 güncellemesi gibi eski sürümlerin dağıtımına odaklandı.
Xiaomi, iki modele daha Android 12 güncellemesi gönderdi
Xiaomi, güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri paylaşan şirket, son olarak Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro modelleri için Android 12 güncellemesini yayınladı.
Bilindiği üzere Xiaomi Pad 5 serisi, kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıktı. Son gelişmeyle birlikte tabletler, ilk büyük Android sürümünü almış oldu. Ayrıca çok yakında kararlı yapısı çıkacak Android 13'ü de deneyimleyecekler. Son olarak söz konusu sürümün 3,6 GB boyutunda olduğunu belirtelim.
Xiaomi 12 Ultra render görüntüleri sızdırıldı
Bunun dışında globalde MIUI 13 alacak yeni modeller de şöyle;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.