Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 müjdesi!
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Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi, Redmi Note 10T 5G modeli için yayınlandı. Peki ne gibi yeniliklerle geliyor?
Xiaomi, ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle günden güne yeni güncelleme haberleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, mayısta tanıtılan Android 13'ü kendi arayüzüne entegre etmek için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan mevcut sürümleri de ihmal etmiyor. Bir model daha Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi aldı.
Redmi Note 10T 5G, MIUI 13 güncellemesi aldı
Xiaomi, MIUI 13.5 için geri sayıma başlarken, geçen yıl kullanıma sunulan MIUI 13 çalışmalarında da son düzlüğe girdi. Şirket, günümüz itibariyle mevcut sürümü uyumlu modellerin büyük bir kısmına gönderdi. Son olarak MIUI 13 güncellemesi Redmi Note 10T 5G için yayınlandı.
Güncelleme; V13.0.2.0.SKSINXM yapı numarasına sahip ve Mayıs 2022 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor. 2,8 GB boyutundaki yeni sürüm, ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için gelecek ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde durumunda ise genel kullanıma açılacak.
Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemisi tanıtıldı!
Xiaomi, geçtiğimiz ay globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.