Xiaomi Civi 2 özellikleri sızdırıldı - Haberler

Xiaomi, Eylül 2021'de tanıttığı Civi modelini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Bu yıl duyurulması beklenen Xiaomi Civi 2 modelinin özellikleri sızdırıldı.

Xiaomi Civi 2 özellikleri ortaya çıktı

Orta-üst segment cihazlarda kullanılan Snapdragon 7 Gen 1 işlemcide 1 adet 2.4GHz ARM Cortex-A710, 3 adet 2.36GHz ARM Cortex-A710 CPU ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemcide grafik arabirimi olarak Qualcomm Adreno 662 mevcut. Qualcomm, 4nm teknolojisiyle ürettiği yeni işlemcisinde oyun performansına odaklandıklarını açıkladı.

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Webio'da paylaştığı sızıntılar ile tanınan Digital Chat Station, yeni modelin 120Hz ekran tazeleme hızıyla geleceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl Xiaomi Civi modeli de 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel ile tanıtılmıştı. Civi 2 modelinde ekran boyutunun büyüyeceği tahmin ediliyor.

Xiaomi Civi modeli, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip. Şirketin Civi 2 modelinde 12 GB ve 16 GB RAM seçeneği sunacağı iddia ediliyor.

Digital Chat Station, Civi 2 modelinin Dolby Vision teknolojisiyle tanıtılacağını belirtti. Ayrıca Xiaomi Civi 2, ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisine de sahip olacak.

Cihazın Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13.5 arayüzü ile kutudan çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cihazda 67W hızlı şarj teknolojisine sahip batarya kullanılacak.

Özellikleri sızdırılan Xiaomi Civi 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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