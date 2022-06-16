Xiaomi 12'nin devamı niteliğindeki Xiaomi 12S, çok yakında vitrine çıkacak. Cihaz, geçtiğimiz haftalarda Leica imzasıyla görüntülendi. Aynı zamanda 2206123SC model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon şimdi de performans testine girdi. İşte Xiaomi 12S kilit özellikleri ve çıkış tarihi!

Xiaomi 12S, performans testinde! Özellikleri ve çıkış tarihi

Xiaomi, geçtiğimiz ay yayınladığı bir basın açıklamasında, Leica ile stratejik iş birliğine gittiklerini duyurdu. Kamerasıyla iddialı ortak bir akıllı telefon geliştirdiklerini ve temmuzda piyasaya sürüleceğini de belirtti. Kimilerine göre bu cihaz Xiaomi 12S iken, kimilerine göre ise sızıntılarla gündemden düşmeyen Xiaomi 12 Ultra.

İki ihtimalde de Xiaomi 12S'in bu yıl içerisinde tanıtılacağını söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın Çin'e özel olması bekleniyor. Burada globale Xiaomi 12T olarak geleceği söyleniyor.

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Xiaomi 12S, IMEI veri tabanındaki gibi 2206123SC model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.333, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 228 puan aldı. Ayrıca işlemci ve RAM detayları belli oldu.

Modelde Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yer alacak. Yonga seti; selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı sunuyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan işlemcinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

İşlemci; bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

Geekbench veri tabanına göre cihaz, 12 GB RAM ile gelecek. Aynı zamanda farklı RAM seçeneklerinin de olması söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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