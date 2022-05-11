Xiaomi 12 ve 12 Pro elimizde!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Pazar paylarını artırmak ve daha çok kullanıcıya ulaşmak isteyen markalar, farklı kullanıcı gruplarına hitap eden modeller piyasaya sürüyor. Bu doğrultuda ilerleyen Xiaomi bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, yeni mi TV Stick 4K ve Buds 3T Pro kulaklığını tanıttı. Sizler için tüm özellikleri bir araya topladık.

Xiaomi yeni ürünler

Xiaomi 12 ve 12 Pro özellikleri!

Dilerseniz sözü uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

Xiaomi 12 modeli, Qualcomm'un en yeni yongası olan Snapdragon 8 Gen 1 ile birlikte geliyor. 4 Nm üretim teknolojisinden çıkan işlemci 1x Arm Cortex-X2 (3.0GHz), 3x Arm Cortex-A710 (2.5GHz), 4x Arm Cortex-A510 (1.8GHz) olmak üzere toplanda 8 çekirdekli yeni Arm V9 mimarisiyle karşımıza çıkıyor.

Ayrıca cihazda Adreno GPU bulunuyor. Buna ek olarak LPDDR5X RAM desteğine sahip. Bu da onu direkt olarak dünyanın en hızlı telefonları arasına konumlandırıyor. Tabii işlemci ve tasarım gibi Pro modeliyle benzer yanları olsa da aslında tamamen farklı cihazlar olduğunu biraz daha derine indiğimizde anlıyoruz.

6.28 inç boyutundaki Xiaomi 12, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunan, 1100 nit parlaklığa çıkabilen, 419 Ppı piksel yoğunluğuna sahip 2400×1080 AMOLED bir panelle birlikte geliyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamutu ve 128 bit desteği de bulunuyor. Buna ek olarak Corning Gorilla Glass Victus ile korunduğunu da belirtelim.

Xiaomi 12 modeli, arka tarafında bulunan kamera adası üzerindeki 3 adet kamerayla birlikte bizleri karşılıyor. Cihazın 1/1.56 inç boyutundaki Sony IMX766 sensörlü 50 Megapiksel ana kamerası, 1/1.12 inç boyutunda sensöre sahip 13 Megapiksel geniş açı ve Makro lensi şeklinde bir dizilimi bulunuyor.

Xiaomi 12 ile aynı tasarıma sahip olan Xiaomi 12 Pro, oldukça güçlü bir donanımı beraberinde getiriyor. 6.73 büyüklüğünde 1440×3200 piksel 2K çözünürlükte 120Hz tarama hızına sahip AMOLED ekranla tanıtılan cihaz, gücünü Snapdragon 8 Gen 1'den alıyor. Şirketin yeni amiral gemisi ailesi, 4nm üretim sürecinden geçen bu yongadan güç alan ilk telefonları da barındırıyor.

Ayrıca Qualcomm bu çip ile 4nm üretim sürecine ulaşabilen ilk firma oluyor. Telefon bu işlemci sayesinde AnTuTu testinde 1 milyon 70 bin 33 puan elde ediyor. Pil tarafında da son derece başarılı olan Xiaomi, 120W hızlı şarj desteğini 12 Pro modelinde karşımıza çıkartıyor. 50W kablosuz şarj da bu modelde yer alıyor. Bu da amiral gemileri baz alındığında en hızlı şarj alan telefonun Xiaomi 12 ailesinde bulunduğunu gösteriyor. 4600 mAh kapasiteli piliyle de dakikalar içinde tam şarj olabiliyor.

Xiaomi 12 teknik özellikleri