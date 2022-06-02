Xiaomi 12 Ultra, Leica imzasıyla görüntülendi! - Haberler

Xiaomi 12 serisinin henüz vitrine çıkmayan Ultra modeli, şimdiye dek sızıntılarla ve iddialarla gündemden düşmedi. Teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımı ve çıkış tarihi de büyük ölçüde belli olan cihazla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon, Leica logosuyla görüntülendi.

Xiaomi 12 Ultra, Leica logosuyla ortaya çıktı

Huawei'nin 2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınması, şirketin stratejik ortağı Leica'yı yeni bir ortak arayışına itti. Lens üreticisi, geçtiğimiz hafta Xiaomi ile anlaşma imzaladığını duyururken, temmuz ayında bu ortaklık çerçevesinde yeni bir amiral gemisinin tanıtılacağının müjdesini verdi.

Bugüne dek ortaya çıkan bilgileri dikkate alırsak, ilgili model Xiaomi 12 Ultra olacak. Hatta cihaz, sızdırılan konsept görüntülerin dışında ilk kez Leica imzasıyla ve logosuyla ortaya çıktı. Digital Chat Station, telefonun kamera kurulumunun görüntüsünü sızdırdı. Paylaşılan görselin önceki konsept görüntülerle uyuştuğunu söyleyebiliriz.

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Modelin daha önce siyah deri kaplama ve seramik renklerle geleceğini belirtmiştik. Ayrıca akıllı telefonun kamera özellikleri de belli oldu. Buna göre cihazda 50 Megapiksel 24mm ana, 48 Megapiksel 120mm periskop ve 48 Megapiksel 12mm ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 karşımıza çıkıyor. İşlemci, selefine kıyasla yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU vadediyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan yonga seti, 4 nm mimariye sahip.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 12 Ultra'dan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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