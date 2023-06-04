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Xiamen'de Düzenlenen Ejderha Teknesi Festivalinde Yarışmacılar Kıyasıya Kürek Çekti

Xiamen'de Düzenlenen Ejderha Teknesi Festivalinde Yarışmacılar Kıyasıya Kürek Çekti

Güncel Haberler

XİAMEN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen ejderha teknesi kültür festivalinde Taiwan Boğazı'nın her iki yakasından kürekçiler yarıştı, 3 Haziran 2023.

XİAMEN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen ejderha teknesi kültür festivalinde Taiwan Boğazı'nın her iki yakasından kürekçiler yarıştı, 3 Haziran 2023. Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Taiwan Boğazı'nın her iki yakasından toplam 47 takım, Çin'in kıyı kenti Xiamen'deki ejderha teknesi yarışına katıldı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Güncel Haberler

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