Xiamen'de Düzenlenen Ejderha Teknesi Festivalinde Yarışmacılar Kıyasıya Kürek Çekti

XİAMEN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen ejderha teknesi kültür festivalinde Taiwan Boğazı'nın her iki yakasından kürekçiler yarıştı, 3 Haziran 2023.

XİAMEN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen ejderha teknesi kültür festivalinde Taiwan Boğazı'nın her iki yakasından kürekçiler yarıştı, 3 Haziran 2023. Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Taiwan Boğazı'nın her iki yakasından toplam 47 takım, Çin'in kıyı kenti Xiamen'deki ejderha teknesi yarışına katıldı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)