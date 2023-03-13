Xi, Yüksek Kaliteli Kalkınmanın Kararlılıkla İlerletilmesinin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in büyük ve modern bir sosyalist ülke inşa etme ve Çin ulusunun yeniden canlanmasını ilerletme yolundaki yeni yolculuğunda yüksek kaliteli kalkınmayı kararlılıkla ilerleteceğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in büyük ve modern bir sosyalist ülke inşa etme ve Çin ulusunun yeniden canlanmasını ilerletme yolundaki yeni yolculuğunda yüksek kaliteli kalkınmayı kararlılıkla ilerleteceğini söyledi.

Xi Pazartesi günü ülkenin ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin yeni kalkınma felsefesini tüm cephelerde tam ve sadakatle uygulaması ve yeni bir kalkınma modeli yaratma çabalarını hızlandırması gerektiğini söyledi.

Xi bilim ve eğitim, işgücü geliştirme ve inovasyon odaklı kalkınma stratejisi yoluyla Çin'i canlandırma stratejisinin tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Xi, Çin'in bilim ve teknolojide daha fazla özgüven ve güç elde etmek, endüstriyel dönüşüm ve iyileştirmeyi desteklemek, koordineli kentsel-kırsal ve bölgesel kalkınmayı ilerletmek ve yeşil ile düşük karbonlu ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için çalışması gerektiğini söyledi.

Çin lideri, ekonomiyi etkin bir şekilde yükseltmek ve uygun bir şekilde genişletmek, ülkenin ekonomik gücünü bilimsel ve teknolojik yeteneklerini ve bileşik ulusal gücünü sürekli olarak artırmak için çaba gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.