Xi, Yüksek Kaliteli Çin-Singapur İşbirliği Çağrısında Bulundu

BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada Çin'in, Singapur'un yeni bir kalkınma modeli oluşturma çabalarına derinlemesine katılımını memnuniyetle karşıladığını ve "yüksek kalitenin" Çin-Singapur işbirliğinin...

BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada Çin'in, Singapur'un yeni bir kalkınma modeli oluşturma çabalarına derinlemesine katılımını memnuniyetle karşıladığını ve "yüksek kalitenin" Çin- Singapur işbirliğinin ayırt edici özelliği olması gerektiğini söyledi.

Xi bu ifadeleri, 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomik Liderler Toplantısı sırasında Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

İkili ilişkilerin ileriye dönük, stratejik ve örnek teşkil ettiğini kaydeden Xi, Çin ve Singapur'daki kalkınmanın bölgeye bağlı olduğunu, bölgeyle bütünleştiğini ve aynı zamanda bölgeye fayda sağladığını söyledi.

Lee ise, Singapur-Çin işbirliğinin güçlü bir ivmeye sahip olduğunu söyledi. Çin'in yükselişinin durdurulamaz olduğuna dikkati çeken Lee, güçlü ve dost bir Çin'in bölgeye ve dünyaya olumlu etki yapacağını, küçük ve orta ölçekli ülkelerin ortak kalkınmaya ulaşmalarına yardımcı olacağını belirtti.

Singapur Başbakanı, ülkesinin Çin'in gelişimine her zaman olumlu yaklaştığını ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni desteklemeye ve inisiyatife katılmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.