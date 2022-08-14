Xi, Yerel Kahramanlardan Gelen Mektuba Yanıt Verdi

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Huangshan Dağı Manzara Alanı'nda çalışan yerel kahramanlar Li Peisheng ve Hu Xiaochun'dan gelen mektuba Cumartesi günü verdiği yanıtta diğerlerine örnek gösterilecek nitelikteki işlerini yapmayı devam etmelerini beklediğini dile getirdi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı da olan Xi, dağı temiz tutmak ve "Misafirleri Karşılayan Çam"ın bakımını yapmak konusundaki uzun ve adanmış çabaları için Li ve Hu'yu takdir etti.

Çin, 2008'den bu yana yerel kahramanlara "Çin'in İyi Hayırseverleri" ödülü veriyor. Li, ödüle 2012 yılında ve Hu da 2021 yılında layık görüldü. Li ve Hu, kısa süre önce Xi'ye bir mektup yazarak güzel Huangshan Dağı'nı korumaya ve güzel bir Çin inşa etmeye katkıda bulunmaya dair kararlılıklarını ifade etmişti. Cevabında, "Çin'in İyi Hayırseverleri"nin en dikkate değer yönünün sıradan işlerde olağanüstü başarılar elde etmeleri olduğunu vurgulayan Xi, onlardan rol model olarak örnek olmalarını, doğruyu, iyiyi ve güzeli yüceltmelerini, pozitif enerji yaymalarını ve çevrelerindeki daha fazla insana mükemmellik için çaba göstermeleri yolunda ilham vermelerini beklediğini söyledi. Xi, sosyalist temel değerleri daha da teşvik edeceklerini, toplumda iyi vatandaşlar, işyerinde iyi çalışanlar ve ailelerin iyi üyeleri olmak için çaba göstereceklerini ve Çin'in ulusal gençleşmesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaklarını umduğunu da sözlerine ekledi.