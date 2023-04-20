Xi, Yeniden Küba Devlet Başkanı Seçilen Diaz-Canel'i Kutladı
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BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden devlet başkanı seçilen Küba Komünist Partisi Merkezi Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'e kutlama mesajı gönderdi.
BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden devlet başkanı seçilen Küba Komünist Partisi Merkezi Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'e kutlama mesajı gönderdi.
Xi Perşembe günü gönderdiği mesajında Çin-Küba ilişkilerinin üst düzeyde devam ettiğini ve sürekli yeni ilerlemeler kaydettiğini belirtti.
Xi, Diaz-Canel'in geçtiğimiz Kasım ayında Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin tam bir başarı olduğunu, söz konusu ziyaret sırasında kendisinin ve Diaz-Canel'in yeni dönemde Çin ile Küba arasındaki özel ve dostane ilişkileri sürekli olarak derinleştirme konusunda önemli fikir birliğine vardığını sözlerine ekledi.
Xi ayrıca Çin-Küba ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğini ve Diaz-Canel ile yakın iletişimi sürdürmeye ve ortak geleceğe sahip Çin-Küba toplumu inşa etmeye yönelik ortak çabalarda iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkiler için siyasi kılavuzluğu güçlendirmeye devam etmeye istekli olduğunu dile getirdi.
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