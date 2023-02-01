Xi: Yeni Kalkınma Modelinin Kurulmasının Hızlandırılması İçin Çalışmalar Sürüyor

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri de olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni bir kalkınma modelinin kurulmasının hızlandırılması ve kalkınma güvenliğini ve inisiyatifini artırma çabalarının önemini vurguladı.

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri de olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni bir kalkınma modelinin kurulmasının hızlandırılması ve kalkınma güvenliğini ve inisiyatifini artırma çabalarının önemini vurguladı.

Xi söz konusu açıklamayı, Salı günü öğleden sonra katıldığı 20. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun ikinci grup çalışma oturumunda yaptı.

Xi, yeni kalkınma modelinin kurulmasının hızlandırılmasının, İkinci Yüzyıl Hedefi'nin gerçekleştirilmesine ve kalkınma ve güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejik bir karar ve gelecekteki kalkınma inisiyatifini yakalamaya yönelik stratejik bir plan olduğunu söyledi.

Çinli lider, Çin'in sadece yeni bir kalkınma modelinin kurulmasını hızlandırmak suretiyle ekonomisinin temellerini pekiştirebileceğini ve kendi kalkınmasının güvenlik ve istikrarını artırabileceğini dile getirdi.

Xi, sadece bu yolla Çin'in her türlü tahmin edilebilir ve edilemez fırtına ve sert rüzgarda hayatta kalma, rekabet etme, kalkınma ve devam etme gücünü artırıp Çin ulusunun büyük yeniden canlanması sürecinin gecikmemesi ya da kesintiye uğramamasını ve Çin'in büyük bir modern sosyalist ülke haline getirilmesi hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayabileceğini sözlerine ekledi.