Xi, Yeni Dönemde Çin Anayasasının Uygulanmasında 'Yeni Bir Bölüm' Yazılmasının Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin mevcut anayasasının yürürlüğe girmesinin 40. yılının kutlandığına işaret ederek, yeni dönemde Çin anayasası uygulamalarında "yeni bir bölüm" yazılmasının önemini vurguladı.

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin mevcut anayasasının yürürlüğe girmesinin 40. yılının kutlandığına işaret ederek, yeni dönemde Çin anayasası uygulamalarında "yeni bir bölüm" yazılmasının önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Pazartesi günü yayınlanan imzalı bir makalede, anayasaya bilincini artırmak, anayasa ruhunu devam ettirmek, anayasanın uygulanmasını desteklemek ve devlet yönetişimindeki önemli rolünü daha iyi kullanmak için çabalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Xi, böylelikle Çin'i her açıdan modern sosyalist bir ülke haline getirmek ve Çin ulusunun her alanda geniş çaplı yeniden canlanmasını ilerletmek için sağlam bir güvence sağlanabileceğini sözlerine ekledi.