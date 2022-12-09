Xi'ye, Suudi Arabistan'da Fahri Doktora Verildi Güncel Haberler RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan kraliyet sarayında Kral Suud Üniversitesi'nin kendisine verdiği fahri doktora için düzenlenen törende görülüyor, 8 Aralık 2022. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman da törende hazır bulundu. RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan kraliyet sarayında Kral Suud Üniversitesi'nin kendisine verdiği fahri doktora için düzenlenen törende görülüyor, 8 Aralık 2022. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman da törende hazır bulundu. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Aralık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Xi'ye, Suudi Arabistan'da Fahri Doktora Verildi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.