Xi'ye, Suudi Arabistan'da Fahri Doktora Verildi
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RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan kraliyet sarayında Kral Suud Üniversitesi'nin kendisine verdiği fahri doktora için düzenlenen törende görülüyor, 8 Aralık 2022. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman da törende hazır bulundu.
RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan kraliyet sarayında Kral Suud Üniversitesi'nin kendisine verdiği fahri doktora için düzenlenen törende görülüyor, 8 Aralık 2022.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman da törende hazır bulundu. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel