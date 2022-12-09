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Xi'ye, Suudi Arabistan'da Fahri Doktora Verildi

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Xi'ye, Suudi Arabistan'da Fahri Doktora Verildi

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan kraliyet sarayında Kral Suud Üniversitesi'nin kendisine verdiği fahri doktora için düzenlenen törende görülüyor, 8 Aralık 2022. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman da törende hazır bulundu.

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan kraliyet sarayında Kral Suud Üniversitesi'nin kendisine verdiği fahri doktora için düzenlenen törende görülüyor, 8 Aralık 2022.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman da törende hazır bulundu. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Aralık Güncel Haberler

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